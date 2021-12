Altri guai per Allegri | A serio rischio per Juventus-Genoa

Juventus-Genoa, Allegri potrebbe non averli a disposizione in vista della sfida contro i liguri: cosa trapela dall’ultimo allenamento.

Dopo la vittoria contro la Salernitana, la Juventus va a caccia di conferme: allo Stadium, nella sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, gli uomini di Allegri sfideranno il Genoa, reduce dalla sonora sconfitta patita contro il Milan, e più in generale da un momento di forma tutt’altro che esaltante.

Non se la passa meglio la “Vecchia Signora” dal punto di vista degli infortuni: out Chiesa fino al termine dell’anno, dall’ultimo allenamento trapelano novità tutt’altro che esaltanti anche per Mckennie e De Sciglio, che hanno svolto un lavoro personalizzato e la cui presenza è fortemente in dubbio. Contro i granata, nell’ultima di campionato, Allegri ha sperimentato per la prima volta in stagione un centrocampo a due, con Locatelli e Bentancur davanti alla difesa, e tre trequartisti atipici come Dybala, Kulusevski e Bernardeschi a sostegno dell’unica punta Kean, poi sostituito da Morata.

Juventus Genoa, Mckennie e De Sciglio out? Le ultime in vista della rifinitura

🗒️ #Juventus – Ancora allenamento personalizzato per #DeSciglio e #McKennie: si assottigliano le possibilità di vederli almeno nella lista dei convovati per la sfida col Genoa. Domani dopo la rifinitura la scelta definitiva di #Allegri 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 3, 2021

Come rivelato da Giorgio Musso, giornalista di calciomercato.it, le chances che Allegri possa fare affidamento su De Sciglio e Mckennie diventano sempre più ridotte, anche se ne sapremo di più dopo la rifinitura in programma nella giornata di domani. Ricordiamo che il terzino è stato fermo ai box da più di un mese, dopo aver rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra negli ultimi minuti della sfida contro il Sassuolo, mentre il texano aveva riscontrato dei problemi al ginocchio nel match contro la Fiorentina.