Le prossime sessioni del calciomercato della Juventus saranno probabilmente ricchi di movimenti sia in entrata che in uscita in casa bianconera.

Il club bianconero non dovrà pensare però solamente ai possibili nuovi arrivi per accontentare le richieste di Allegri, ma dovrà anche riuscire a tenersi stretti alcuni suoi gioielli. Perchè è inevitabile che su alcuni giocatori si siano posati gli occhi di diversi club europei, ne è un fulgido esempio De Ligt. Ci sono diversi giocatori che sono poi in scadenza di contratto, come ad esempio Dybala. Per il rinnovo del calciatore argentino sembra ormai essere ormai una questione di tempo. Diverso è il caso di altri elementi della rosa della Juventus, se ne riparlerà in futuro. Cosa accadrà nel prossimo mese di gennaio? Occhio alle possibili offerte che potrebbero arrivare per alcuni giocatori.

Calciomercato Juventus, il Siviglia a caccia di esterni dopo l’infortunio di Lamela

Il Siviglia dovrà probabilmente tornare al più presto tornare sul mercato per cercare un nuovo esterno offensivo. Lamela infatti si è seriamente infortunato e dovrebbe rientrare in campo non prima di quattro mesi. Lungo stop dunque per l’argentino ex Roma con la dirigenza andalusa che dovrà cercare un sostituto. Come spiega Calciomercato.it dunque anche il club spagnolo potrebbe iscriversi alla corsa per Kulusevski, che la Juventus potrebbe cedere con una offerta non inferiore ai 35 milioni di euro. Ma non solo, perchè il Siviglia potrebbe anche cercare di mettere a segno un colpo low cost, presentando a gennaio un’offerta per Bernardeschi. L’esterno è in scadenza di contratto e per ora non si è raggiunto ancora nessun accordo riguardo il suo rinnovo, che in ogni caso pare essere sull’agenda del club nei prossimi mesi.