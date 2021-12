Allegri lo boccia di nuovo | Conferma a sorpresa in vista di Juve-Genoa

Probabili formazioni Juventus-Genoa, Allegri sorprende tutti e potrebbe spedirlo nuovamente in panchina. I dettagli.

Dopo aver espugnato l’Arechi di Salerno ed aver posto fine ad un filotto negativo sia in campionato che in Champions League, la Juventus ospita il Genoa nella gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

A causa delle assenze di Chiesa e Mckennie, contro i granata Allegri ha deciso di optare per la prima volta in stagione su un centrocampo a due sin dal primo minuto, schierando Bentancur e Locatelli davanti alla difesa, e dando spazio a Pellegrini al posto di Alex Sandro, con il brasiliano al quale sono stati concessi solo pochi scampoli di partita, nell’ultimo quarto d’ora. L’ex Porto è reduce da un filotto di prestazioni tutt’altro che convincenti, motivo per il quale Allegri starebbe valutando la possibilità di spedirlo nuovamente in panchina contro il Grifone.

Probabili formazioni Juventus-Genoa: i dubbi di Allegri

Come riferito dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, potrebbe scendere in campo nuovamente dal primo minuto Luca Pellegrini, che ha destato buone sensazioni ogni qualvolta è stato gettato nella mischia. Al posto di Chiellini, però, dovrebbe ritornare Bonucci, mentre Bernardeschi e Kulusevski fungeranno alle spalle dell’unica punta Morata, con Dybala a fare da raccordo tra le linee nel 4-2-3-1 sperimentato dalla Juventus. Sull’out di destra, complice l’infortunio di Danilo, spazio a Juan Cuadrado, che contro il “Grifone” si è reso sempre protagonista di ottime prestazioni.