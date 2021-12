Calciomercato Juventus, futuro Ramsey | La richiesta del gallese

Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus sarà sicuramente impegnata non solo sul fronte acquisti ma anche su quello delle cessioni.

Non appesantire troppo il monte degli ingaggi è assolutamente necessario e per questo motivo in caso di nuovi volti in arrivo alla Continassa ci sarà la necessità anche di cedere chi non rientra nei piani tecnici del club e non è riuscito a essere incisivo per come ci si aspettava. E’ il caso ad esempio di Aaron Ramsey, che nemmeno nel corso di questa stagione è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ha giocato con il contagocce e Allegri non sembra reputarlo fondamentale nella sua rotazione. Per questo motivo la Juventus potrebbe lasciarlo partire e cercare delle nuove alternative in mediana.

Calciomercato Juventus, Ramsey via per una cifra minima

La sua cessione è di fatto nell’aria da tempo e la conferma arriva anche dal giornalista Nicolò Schira su Twitter. L’agente di Ramsey è al lavoro per cercare una nuova destinazione al centrocampista già nella prossima session di gennaio, considerando che il gallese non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Che del resto lo ha avuto a disposizione davvero poco in questi mesi, visti gli acciacchi. La Juventus si accontenterebbe di una somma minima per lasciarlo partire (considerevole sarebbe il risparmio sull’ingaggio) e la preferenza del calciatore per il futuro è rivolta alla Premier League, dove è stato protagonista con la maglia dell’Arsenal.