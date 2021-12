Calciomercato Juventus, il piano per mettere a segno il colpaccio già a gennaio: già stanziato il budget per l’affare.

L’apertura della sessione di calciomercato invernale è alle porte, e la Juventus si prepara a ritoccare una rosa alla quale servono almeno un paio di rinforzi a stretto giro di posta.

Prescindendo dalla questione plusvalenze, che inevitabilmente influenzerà sulle scelte di Madama, l’obiettivo di Cherubini, neanche troppo velato, è quello di apportare modifiche sostanziali al centrocampo, reparto che più degli altri, si è rivelato assolutamente incapace di competere ad alti livelli. Motivo per il quale, il ds bianconero ha già individuato diversi profili; la pista più calda è quella che porta a Denis Zakaria, sul quale da tempo c’è l’occhio vigile della Roma, con i giallorossi che però dopo il cambio d’agente dell’elvetico sembrano aver mollato la presa.

Il centrocampista del Borussia Mönchengladbach fa gola anche all’Inter, oltre a diversi club in Premier e in Liga: ragion per cui, la Juve sarebbe intenzionata ad anticipare i tempi, non aspettando la scadenza naturale del contratto che lega il calciatore al club tedesco (2022).

Calciomercato Juventus, sprint per Zakaria: l’offerta sul piatto

Come evidenziato da tuttojuve.com, la Juventus sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un’offerta compresa tra i due e i cinque milioni di euro per anticipare l’approdo sotto l’ombra della Mole del poliedrico frangiflutti elvetico; una cifra sicuramente distante dalla richiesta del Borussia di qualche mese fa, ma che permettere al club tedesco di non perdere il calciatore a zero tra qualche mese. Grossomodo, stiamo parlando della stessa cifra incamerata dalla Roma, che però non è riuscita a trovare l’accordo con gli agenti dello svizzero, dopo aver proposto un quadriennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione. La partita, comunque, è ancora aperta, e la Juventus sembra esservi entrata a gamba tesa: vi daremo maggiori ragguagli nel corso dei prossimi giorni.