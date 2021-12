Calciomercato, “bordata” di Donnarumma alla Juve | Nuovo assalto

Calciomercato Juventus, la “frecciata” di Donnarumma non passa per nulla inosservata: le parole del portiere a France Football.

Doveva essere il grande acquisto della stagione scorsa, e invece si è rivelato come uno dei più grandi rimpianti. Stiamo parlando, neanche a dirlo, di Gianluigi Donnarumma, vicino, a detto di molti, ad un trasferimento alla Juventus qualche mese fa, naufragato per il mancato addio di Szczesny.

Alla fine, il portiere classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia ha scelto il Paris Saint Germain, mentre era impegnato con la maglia della sua Nazionale agli Europei. Dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo messa sul piatto dal Milan, Raiola ha “apparecchiato” la tavola per l’approdo del suo assistito in Ligue 1, dove fino a questo momento “Gigio” sta mostrando il suo potenziale solo a fasi alterne, “ingabbiato” dall’opprimente dualismo con Keylor Navas, che ne ha limitato fortemente il minutaggio.

Calciomercato Juventus, le parole di Donnarumma a France Football

“Era un pezzo che il PSG mi seguiva, era quasi scritto che venissi qui: mi ha conquistato la loro volontà feroce di ingaggiarmi e l’ambizione del club”. Un attacco insomma, alla Juventus. Che evidentemente non ha affondato il colpo. Inoltre, c’è la possibilità, dopo la gara di ieri, di un nuovo assalto da parte di un altro club.

Donnarumma, infatti, è rimasto in panchina. E allora, secondo quanto riportato da calciomercato.it, anche il Manchester United ci starebbe pensando per andare a sostituire De Gea. Un nuovo assalto insomma al portiere italiano che nonostante sia arrivato da pochi mesi in Francia, sembra essere al passo d’addio. Con Raiola che si muove per farlo giocare.