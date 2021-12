Juventus-Genoa, Allegri cambia tutto | La decisione nella rifinitura

Juventus-Genoa, novità nella rifinitura: Allegri rimescola le carte in tavola e rivoluziona il reparto difensivo.

Dopo il nuovo stop del Napoli, fermato in casa dall’Atalanta, la Juventus ha la possibilità, battendo il Genoa allo Stadium, di rosicchiare punti importanti in classifica all’ex capolista.

Partita delicata per gli uomini di Allegri a cui non sono concessi più passi falsi, dopo aver gettato alle ortiche partite nelle quali i bianconeri avrebbero dovuto portare a casa il bottino grosso. Dopo la buona prova offerta in quel di Salerno ( al netto dei limiti tecnici dell’avversario), il tecnico livornese sembrerebbe essere tentato dal confermare in toto la formazione che ha vinto per 2-0 contro i granata. A partire dal modulo, dal momento che verrà riproposto il 4-2-3-1, per proseguire poi con gli interpreti.

Leggi anche –> Juventus-Genoa, ecco i convocati | 5 assenze pesanti per Allegri

Juve-Genoa, Bonucci o Chiellini in difesa? La scelta di Allegri nella rifinitura

Come riferito dalla giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Fabiana della Valle, infatti, dopo la rifinitura Allegri sarebbe propenso a riproporre nuovamente Chiellini al fianco di De Ligt al centro della difesa, con Bonucci spedito nuovamente in panchina. Questo sembra essere il solo dubbio a poche ore dal fischio d’inizio. Per il resto, formazione fatta con Szczesny in porta, linea a quattro con Cuadrado e Pellegrini sulle corsie laterali, e Bentancur e Locatelli a fare da boa davanti alla difesa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio immediato | L’agente lo vede in bianconero

Come unica punta agirà Morata, supportato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi, che proveranno a dare brio alla manovra ed imbeccare l’attaccante spagnolo, tornato al goal dopo un’astinenza durata più di due mesi.