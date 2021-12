Juventus Genoa, Bonucci escluso dai titolari | Svelato il motivo

Bonucci non partirà titolare in Juventus-Genoa: ecco il motivo del mancato utilizzo dal primo minuto del difensore.

Pochi istanti e calerà il sipario su Juventus-Genoa, posticipo valido per la sedicesima giornata di Serie A. Per la sfida contro i liguri, Allegri ha deciso di riproporre per 10/11 la squadra che ha battuto la Salernitana sul proprio campo, eccezion fatta per Morata, che sostituirà dall’inizio Moise Kean.

In difesa, alla fine il tecnico livornese ha deciso di affidarsi nuovamente all’esperienza di capitan Giorgio Chiellini, che ha fatto sentire la propria voce anche nel riscaldamento, incoraggiando e spronando i più giovani, come Pellegrini. “King Kong” affiancherà dunque De Ligt al centro della difesa: finisce in panchina nuovamente Leonardo Bonucci.

In tanti si stanno chiedendo il motivo di questa seconda panchina consecutiva di Bonucci che, stando a quanto riferito da DAZN, non è ancora in perfette condizioni fisiche, motivo per il quale Allegri è intenzionato a centellinarne l’utilizzo. Ragioni fisiche, dunque, e non motivazioni tecniche, alla base dell’esclusione di “Bonny”. Ricordiamo che nelle ultime quattro uscite stagionali in campionato, i bianconeri hanno subito soltanto un goal, quello contro l’Atalanta.