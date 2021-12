Calciomercato Juventus, bomba Alvarez | C’è un annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, arrivano dichiarazioni importanti dall’Argentina. A parlare del giocatore è il presidente del River Plate.

Gennaio si avvicina e continua a tenere banco la trattativa che riguarda il gioiello argentino Julian Alvarez. Obiettivo ormai dichiarato della Juventus, che negli ultimi mesi avrebbe finanche recapitato un’offerta ufficiale al River Plate, società al momento in possesso del suo cartellino. Ma il talentino dei Millionarios fa gola anche ad altre big europee e su di lui, negli ultimi giorni, sarebbero piombate anche Inter e Milan. Un investimento che, a giudicare dai numeri, varrebbe la pena. Soprattutto perché ancora low cost.

È corsa ad Alvarez, dunque, che con i suoi gol ha appena condotto il club biancorosso di Buenos Aires al titolo nazionale. Il rischio è che nelle prossime finestre di mercato – c’è chi sostiene già in quello invernale – si scateni una vera e propria asta per il classe 2000.

Leggi anche: Juventus, bufera Report: reazioni social sui “12 milioni” di Chiesa

Calciomercato Juventus, D’Onofrio nega ogni trattativa

Tuttavia, dall’Argentina non arrivano buone notizie. Intervistato dalla testata giornalistica tuttojuve.com, il presidente del River Plate Rodolfo D’Onofrio ha messo a tacere ogni voce riguardo ad un immediato trasferimento di Alvarez in Europa. “È molto semplice: non c’è niente di niente – ha spiegato il proprietario dei Millionarios – Ed allo stesso tempo posso confermare che finora non ci sono stati contatti con la Juventus e non risultano offerte da parte del club bianconero per il nostro calciatore”.

Frasi che smentiscono l’interesse della Vecchia Signora per il giovane talento, ma occhio. Perché potrebbe essere nient’altro che pretattica. Gli ultimi rumors infatti parlano di un Alvarez che starebbe spingendo per la cessione. Sicuramente c’è qualcosa che bolle in pentola.