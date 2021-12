Juventus, bufera Report: reazioni social sui “12 milioni” di Chiesa

Juventus, la pagina Twitter del programma di Rai 3 presa d’assalto dai tifosi per un presunto errore sul valore del centrocampista.

Report nella bufera. La pagina Twitter della nota trasmissione di Rai 3 in pochi minuti è stata presa d’assalto dai tifosi bianconeri. Nel mirino delle loro critiche la cifra relativa al valore di Federico Chiesa nel bilancio della Juventus. Che sarebbe di soli 12 milioni, come specificato questa mattina nel post in cui sul proprio profilo social il programma annunciava il servizio in onda questa sera sul caso plusvalenze.

Un numero che ha destato subito l’attenzione degli aficionados della Vecchia Signora, increduli. Nelle poche righe pubblicate sul social network, infatti, Report fa un raffronto con il valore di Nicolò Rovella – che corrisponderebbe a 18 milioni – oggi in prestito al Genoa, con quello del giocatore campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini.

Juventus, i tifosi si scatenano nei commenti

“E voi sareste il servizio pubblico? In funzione di quanto affermate su Chiesa, mi chiedo se non sappiate leggere o se siate in malafede. In ognuno dei due casi, state diffondendo notizie FALSE su una società quotata in borsa. Vi auguro solo che veniate chiamati a risponderne”. È uno dei primi commenti al vetriolo che compare sotto il post – con tanto di video e anticipazioni – della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci.

La Juventus e la plusvalenza di Rovella: nel bilancio dei bianconeri, il giovane calciatore ora in prestito al Genoa vale 18 milioni, sei in più del campione d’Europa Federico Chiesa, che ne vale solo 12.#Report torna lunedì alle 21.20 su @RaiTre pic.twitter.com/cpAw0xPSYX — Report (@reportrai3) December 6, 2021

“Parlano a ca**o – scrive con tono polemico un altro utente – Non si confrontano le cifre in questo modo. Andrebbe applicato per ogni squadra”. Oppure chi entra più nello specifico, facendo notare come “confrontare la valutazione complessiva di Rovella, 18 milioni, con la quota di ammortamento sul bilancio annuale di Chiesa, 12 milioni, può voler dire due cose: o i servizi sono costruiti in modo approssimativo e pressapochista o siete in totale malafede”.