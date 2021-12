Calciomercato Juventus, arriva a zero | Scatta l’ultimatum

Calciomercato Juventus, possibile arrivo a parametro zero. Dall’altra parte è scattato l’ultimatum. Ecco le notizie che arrivano dalla Spagna

Scatta l’ultimatum. Che è assai vicino. E che riguarda la Juventus anche da molto vicino. Sì, perché dalla Spagna arrivano notizie di un Barcellona che ha messo nel mirino Dembele. L’attaccante francese, che va in scadenza, ha un tempo limite per dare una risposta. Poi verrà ufficialmente messo sul mercato.

La deadline è il 31 dicembre. Oltre non si potrà più andare. L’ultimo dell’anno è il giorno in cui il francese dovrà dare una risposta al Barcellona: il motivo del tentennamento è dovuto ovviamente alla questione economica. Con una proposta che il giocatore ritiene di non poter accettare, soprattutto per le proposte che già gli sarebbero arrivate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro in Spagna | L’attaccante ha deciso

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, due big europee sul centrocampista | Si tratta

Calciomercato Juventus, Dembele si libera a zero

Il problema principale del rinnovo di Dembele è lo stipendio fisso. Il Barcellona ha proposto al calciatore di congelare il suo attuale stipendio che lo stesso potrebbe riavere con dei bonus importanti messi sul piatto e che lo potrebbero portare a essere il calciatore più pagato della rosa blaugrana. Ma il nocciolo della questione è che il francese, secondo quanto rivela sport.es, avrebbe delle offerte importanti sulla parte base dello stipendio, che lo potrebbero stimolare a cambiare aria.

Il suo contratto, ricordiamo, scade il prossimo 30 giugno. E allora non c’è davvero più tempo per le trattative, soprattutto se il Barcellona non cambierà l’offerta messa sul piatto. La sensazione è che tutto possa concludersi con un addio. Con la Juve pronta a prendere al volo l’affare.