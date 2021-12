Calciomercato Juventus, due big europee sul centrocampista | Si tratta

Calciomercato Juventus, due big europee si sarebbero interessate al centrocampista bianconero: adesso si può trattare.

Calciomercato Juventus, la dirigenza valuta i possibili colpi in entrata ma anche in uscita, tra questi potrebbe figurare Arthur che, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe due bi europee interessate a tesserarlo. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Todofichajes’ sia Liverpool che Siviglia si sarebbero interessate ad Arthur. Il brasiliano arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic, non ha saputo brillare alla Juventus e non è esclusa, dunque, già una sua possibile cessione.

Arthur interessa al Liverpool e al Siviglia

Il centrocampista bianconera potrebbe dunque essere una delle grandi cessioni pronosticate dalla dirigenza, così da poter fare un tesoretto da reinvestire sul mercato. Nonostante sia arrivato da poco tempo, il brasiliano non ha saputo insidiarsi a dovere e non sarebbe più considerato un potenziale titolare. Allegri sembra aver già scelto i suoi uomini di centrocampo e Arthur per caratteristiche tecniche non sembra corrispondere alle richieste del mister. Nonostante questo però, la Juventus non sarebbe ancora del tutto convinta a lasciarlo partire così facilmente, vista, anche, la giovane età del profilo.

I due club europei sarebbero pronti ad ingaggiare il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato poi a 30 milioni di euro. Ma come dicevamo poc’anzi, la società valuterà attentamente se cedere già il giocatore in questa sessione di mercato, anche perché, per via dei tanti infortuni, non è mai riuscito a dimostrare – realmente – la sua staffa.