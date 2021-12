Calciomercato Juventus, futuro in Spagna | L’attaccante ha deciso

Calciomercato Juventus, l’attaccante avrebbe deciso il suo futuro, o meglio, si è presentata una nuova opportunità.

Calciomercato Juventus, il futuro del bomber argentino potrebbe ripartire dalla Spagna. L’ultima suggestione di mercato vedrebbe infatti Icardi verso la destinazione spagnola, almeno, così viene detto su ‘Fichajes’. Il bomber argentino è infatti uno dei possibili colpi di mercato del Real Madrid e il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire, visto che l’argentino non viene più considerato indispensabile per i parigini. L’ex capitano dell’Inter potrebbe infatti essere molto utile come rinforzo.

Icardi opzione in attacco per il Real Madrid

Mauro Icardi sta facendo del suo meglio per ritagliarsi un posto da titolare al Paris Saint-Germain ma la difficile concorrenza con il trittico composto da Messi , Neymar o Mbappé , anche volendo, non potrebbe garantirgli la titolarità, pertanto l’opzione Real Madrid risulta una posta decisamente più percorribile. In passato l’argentino è stato anche molto vicino alla Juventus che lo voleva come partner d’attacco dell’altro argentino in rosa, Paulo Dybala.

Ma adesso il futuro di Icardi è pressoché scontato, infatti, il bomber potrebbe raggiungere la squadra di Ancelotti già nel mercato invernale. Il giocatore avrebbe inoltre già fatto presente la sua volontà di preferire il campionato spagnolo rispetto alla Premier League inglese. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Consapevolmente già decisa dal giocatore, che vorrebbe più spazio per rilanciarsi da titolare. Per la Juventus dunque si prospetta un ipotesi più low cost nel mercato di gennaio, Vlahovic è molto difficile e per questo motivo si valutano le alternative: Scamacca e Lucca su tutti, ma occhio a Mitrovic dalla Premier League.