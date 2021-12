Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic | Tripla opzione sul piatto

Calciomercato Juventus, la situazione riguardante il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic sembra complicarsi ma ci sono già le opzioni.

Calciomercato Juventus, come procede la situazione Dusan Vlahovic? Attualmente la Vecchia Signora sembra lontana dalla possibile chiusura dell’operazione, per quanto ci stato una sorta di accordo, o meglio, un accordo verbale, tra l’agente del giocatore e la Juventus, l’attuale situazione ‘plusvalenze’ e la difficoltà economica dell’operazione a gennaio, potrebbe compromettere il desiderio di averlo già da subito. Proprio per questo motivo la Juventus non vuole, però, trovarsi spiazzata e avrebbe già pianificato alcuni piani b già pronti.

Juventus valuta le alternative a Vlahovic

Tra le possibile alternative al bomber serbo c’è sempre il nome dell’altro bomber italiano della Serie A, Scamacca. Il giocatore del Sassuolo sta acquistando sempre più credibilità, non solo nel campionato di Serie A, ma anche in nazionale. Potrebbe essere l’uomo in più per Allegri e facilmente adattabile allo stile di gioco voluto da mister Allegri. Ma sempre dal Sassuolo sembra interessare un altro italiano, si parla infatti di Frattesi. Giocatore che, proprio come Scamacca, ha saputo mettersi in risalto in questa stagione.

Ma stando sempre sugli attaccanti, altri due bomber in evidenza potrebbero essere il giovane Lucca, del Pisa (già ne avevamo parlato di questo giocatore) e Mitrovic del Fulham. Insomma le alternative in fase offensiva non mancano e in caso di certificata rinuncia per l’operazione Vlahovic la Vecchia Signora avrebbe uno di questi nomi sul taccuino per gennaio. Staremo a vedere quale sarà il nome giusto per rinforzare una squadra che in fase realizzativa sta faticando sempre di più, nonostante le ultime quattro vittorie consecutive di campionato.