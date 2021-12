Cherubini resta a guardare | Juventus, può sfumare un obiettivo

I problemi con cui è alle prese la Juventus stanno finendo per complicare le strategie sul calciomercato. Cherubini non può prendere Milenkovic.

Con la Fiorentina non c’è soltanto l’affare Vlahovic sul piatto della bilancia. I bianconeri, infatti, seguono da tempo anche il difensore serbo Nikola Milenkovic che a giugno lascerà la compagine viola. Su di lui sono tante le società interessate, specialmente quelle di Premier League. In Italia, tuttavia, l’interesse per il giovane e bravo stopper della viola è più che mai vivo. Tra queste c’è anche la Juventus che a causa dei problemi legati all’indagine della Guardia di Finanza ha le mani bloccate. Cherubini, a riguardo, può fare ancora poco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vogliono Arthur | Fissato il prezzo del riscatto

Cherubini e la questione Milenkovic

Cherubini sa benissimo che Milenkovic è un pezzo pregiato del calciomercato. Probabilmente anche di quello invernale. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta calciomercato.com, il Milan si è fatto sotto con un certo interesse. Dopo il crudele responso dell’operazione in cui si è sottoposto Simon Kjaer, per il quale il rientro in campo è previsto tra 6/8 mesi, in casa rossonera sono iniziate le valutazioni in chiave mercato. Il club in vetta alla classifica è intenzionato a fare un investimento importante tra presente e futuro per cercare di rinforzare la batteria dei difensori centrali. Ci sono tanti altri nomi, ma desiste anche quello di Milenkovic. Il tutto anche in virtù degli ottimi rapporti con il suo agente Ramadani. Al momento si tratta solo di idee in attesa della sfida contro il Liverpool. Una eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League potrebbe cambiare la strategia da adottare sul mercato.