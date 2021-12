Il calciomercato della Juventus non riguarda solo acquisti e cessioni dei bianconeri ma anche il rinnovo dei suoi pezzi pregiati.

Ci sono alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto e per i quali la dirigenza dovrà attivarsi per cercare di rinnovare gli accordi. Cuadrado e Bernardeschi ad esempio sono due elementi che la Juventus vorrebbe tenersi stretta, ancor di più Paulo Dybala. Il numero dieci è sempre più leader tecnico della squadra di Allegri, impossibile pensare ad una squadra senza di lui. Il suo contratto è pure in scadenza il prossimo 30 giugno e le parole dell’argentino dopo la vittoria hanno fatto un po’ preoccupare i tifosi. “Il rinnovo può aspettare. In questo momento penso che la Juve abbia altre cose su cui lavorare” ha detto Dybala come si legge su Tuttosport.

Calciomercato Juventus, nessun problema per il rinnovo di Dybala: firma prima di Natale?

Arriverà o no il rinnovo? Non sembrano esserci particolari problemi all’orizzonte e lo ha sottolineato anche il giornalista Nicolò Schira su Twitter.

Despite the rumors there is no problem between #Juventus and Paulo #Dybala’s for the contract extension until 2026. Agreed personal terms for a salary by €8,5M/year + 1,5M as bonuses. No doubts. Scheduled the meeting for the official signing before Christmas. #transfers https://t.co/Yukq10kFbv — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2021

Un nuovo accordo con il calciatore argentino infatti non sembra essere affatto in discussione, è solo questione di tempo. Le ultime vicende societarie hanno messo in secondo piano per il momento il rinnovo di Dybala, ma c’è già una intesa di massima tra le parti per prolungare il suo contratto fino al 2026, con un ingaggio di 8.5 milioni di euro a stagione più 1.5 di bonus. L’incontro per la firma è in programma prima di Natale.