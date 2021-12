Calciomercato Juventus, svolta in difesa: “Accordo chiuso”

Calciomercato Juventus, arriva la svolta per il colpo gobbo in difesa: l’accordo sarebbe già stato trovato. Rivelazione in diretta.

Nelle ultime 5 uscite stagionali sono 4 i clean sheet fatti registrare da Szczesny: merito di una ritrovata solidità difensiva, frutto del 4-2-3-1 con cui Allegri ha cominciato a disporre in campo i suoi, e di una maggiore attenzione profusa nell’arco dei 90 minuti, in virtù della quale sono stati ridotti al minimo gli svarioni del primo scorcio di stagione.

La prossima estate, però, sarà un banco di prova importante per gli uomini mercato bianconeri, che si ritroveranno con la patata bollente di puntellare un reparto che a breve potrebbe essere privo di Bonucci e Chiellini, ormai non più giovanissimi. Dopo aver ceduto Demiral all’Atalanta, Allegri ha spinto per il “ritorno” di Daniele Rugani, che lo ha ripagato con una prestazione importante, quella contro la Fiorentina: il futuro dell’ex Empoli, così, come quello di De Ligt, sarà, però, tutto da decidere, e non sono esclusi clamorosi ribaltoni. Per il difensore olandese, infatti, non mancano gli estimatori, soprattutto dalla Premier, con il Chelsea che avrebbe già pronto un assegno per tentare di lusingare la “Vecchia Signora”.

Questo spiega, ad esempio, la ragione per la quale anche la Juve sia rientrata per molto tempo nel novero di club interessati ad Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea, ma ormai sempre più vicino al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, accordo “Real” per Rudiger

Come sottolineato da Eduardo Inda, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione “El Chiringuito de Jugones”“, i Blancos sarebbero riusciti a trovare già un accordo di massima con l’entourage del tedesco, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i Blues. Non sono state svelate le cifre dell’accordo che, però, non dovrebbero distanziarsi troppo da quei 12 milioni di euro annui richiesti dal difensore al suo attuale club. A quelle cifre, la Juventus è stata inevitabilmente tagliata fuori dalla corsa.