Calciomercato Juventus, il colpo è possibile. Assalto a gennaio per l’attaccante. Un’ipotesi “tampone” che farebbe felici i tifosi

Alla ricerca di un attaccante, la Juventus, secondo quanto riportato da TuttoSport, starebbe pensando se accelera su Vlahovic, che è il vero e unico obiettivo di mercato per la prima linea, oppure se adottare una soluzione “tampone”.

Ed è proprio quest’idea che stuzzica, e non poco, la società bianconera. Che starebbe pensando a un centravanti, uno di quelli veri nonostante la carta d’identità tutt’altro che fresca, che potrebbe realmente fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Insomma, diventano sempre più insistenti che vogliono Cherubini interessato a Cavani del Manchester United.

Calciomercato Juventus, Cavani a gennaio

Ci sono dei pro e dei contro. E su questo poco ci piove. Prendere Cavani significherebbe dare realmente ad Allegri un attaccante forte, di quelli importanti, e che possono decidere una partita con una giocata. L’ex Napoli, poi, conosce molto bene il campionato italiano, e in Serie A ha segnato a grappoli con la maglia azzurra. Un’assoluta garanzia, diciamo. Con un altro pro che sarebbe il fatto che alla fine della stagione va in scadenza di contratto e che quindi si potrebbe liberare con un piccolo indennizzo. O anche a zero, se lo United decidesse di lasciarlo partire. Una soluzione da tenere in considerazione.

E andiamo ai contro. Che poi sarebbe uno solo: lo stipendio dell’uruguaiano. Sono quasi 11 milioni di sterline all’anno, una cifra che la Juventus in questo momento non potrebbe investire. La soluzione però potrebbe essere quella di fare un contratto di un anno e mezzo così da spalmare l’ingaggio su più stagioni. Non sarà facile, in ogni modo, piazzare il colpaccio. Ma già che se ne parli è una cosa positiva. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane.