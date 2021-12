Juventus, Rabiot risponde ai fischi dei tifosi

In conferenza stampa il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot ha risposto ad una domanda maliziosa sui fischi dei sostenitori bianconeri.

«Sono un professionista da 10 anni, conosco il calcio, sono sereno, devo concentrarmi solo sul campo e su quello che devo fare. Posso riuscirci soltanto dando tutto per la squadra, giocando bene: è l’unico modo di rispondere». Sono parole pronunciate oggi in conferenza stampa da Adrien Rabiot. Il francese ha commentato i fischi dei tifosi che nelle ultime apparizioni hanno accompagnato le sue prestazioni negative. «Ci aspettavamo di essere più avanti in campionato, perché siamo la Juve e giochiamo per vincere – ha aggiunto -. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, provando a giocare con più qualità, è un passo avanti, continuiamo così, ci sono ancora tante partite». In campionato però la Vecchia Signora è quinta ad un abisso dal quarto posto, per non parlare dalla vetta della classifica.

Rabiot, la richiesta di Allegri

Rabiot, nel presentare Juventus-Malmoe, si sofferme anche sulla sua scarsa vena realizzativa. «Ho parlato con Allegri – svela -. Devo fare gol, in questa stagione non è ancora successo, e magari per aiutare la squadra anche degli assist: qualcosa in più. Finora ho fatto cose buone, altre volte no, ma in generale sono cresciuto anche tatticamente qui in Italia. Qui giochiamo in modo diverso dalla Francia, ma sono contento e devo continuare a migliorare e a lavorare. La partita di domani? All’andata il Malmoe ha fatto una bella partita, ha giocatori forti e ha vinto il campionato – ha detto il francese, mantenendo alta la concentrazione sul match -. Possiamo ancora raggiungere il primo posto e domani dobbiamo vincere, contro una squadra che non avrà nulla da perdere. La mia posizione? Centrocampista centrale, ma posso adattarmi, dove serve per aiutare la squadra, anche sulla fascia, secondo quello che mi chiede il mister».