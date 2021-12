Calciomercato Juventus, è assalto | Pronto il colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, è assalto: pronto il colpaccio a parametro zero voluto da Massimiliano Allegri. Pronta l’offerta milionaria

Un vero e proprio assalto, pronto, con un’offerta milionaria che non dovrebbe non riuscire nell’intento. Don Balon, in Spagna, è sicuro: Cherubini, spinto anche da Massimiliano Allegri, sarebbero davvero pronto a piazzare il colpaccio a parametro zero.

Il portale spagnolo apre il suo sito con la notizia che Dembele, ormai ai margini del Barcellona per via del mancato rinnovo, ha deciso di andare via alla fine della stagione. Non ci sono le possibilità di un accordo. I catalani non hanno nessuna intenzione di offrire al francese uno stipendio “fisso” importante e farlo aumentare con i bonus. Una scelta che a Dembele non piace.

LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri gli fa i bagagli già a gennaio | Super minusvalenza

Calciomercato Juventus, assalto al francese

E nella scelta che ormai appare davvero certa del francese, ci sarebbe la Juventus che, sempre secondo Don Balon, avrebbe pronta l’offerta milionaria per prendere l’attaccante a parametro zero. Allegri sogna un attacco con Dembele e Dybala, e magari anche con Vlahovic: giovane, ricco di qualità, e con ampi margini di miglioramento quasi per tutti. Insomma, una prima linea da vera big d’Europa e che può regalare delle enormi soddisfazioni per molto tempo. Meglio di così, davvero non si potrebbe.

Sembra tutto apparecchiato quindi per quello che potrebbe davvero essere il colpo della prossima estate. Un colpo senza sganciare un euro. Uno di quelli che potrebbero cambiare le sorti della società bianconera. Cherubini è attento a quello che potrebbe venire fuori dai colloqui che l’entourage del calciatore ha, e avrà ancora con il Barcellona, ma è altrettanto convinto di quello che sarà. E cioè, la reale possibilità di chiudere l’ingaggio che fino al momento sarebbe il più importante della sua carriera.