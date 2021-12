Juventus, Allegri gli fa i bagagli già a gennaio | Super minusvalenza

Calciomercato Juventus, Allegri lo “accompagna” all’uscita: spunta l’ipotesi prestito per quella che sarebbe una super minusvalenza.

Dopo una fisiologica fase di assestamento, la Juventus sta provando ad assumere una parvenza di identità: nelle ultime uscite di campionato, in concomitanza con la scelta di Allegri di puntare sul 4-2-3-1, la squadra ha sicuramente mostrato timidi segnali di risveglio.

A centrocampo, accanto all’inamovibile Locatelli, che fino a questo momento non ha saltato neanche un appuntamento ufficiale, né in campionato né in Champions League, il tecnico livornese ha preferito puntare sull’aggressività di Rodrigo Bentancur piuttosto che su Rabiot, apparso ancora impacciato e goffo soprattutto al cospetto del Chelsea. Contro i Blues ha giocato (male) anche Arthur, del quale Allegri sta centellinando l’utilizzo: dopo il brutto errore che ha spianato la strada al primo goal di Simeone nel match contro l’Hellas, il brasiliano ex Barça è finito indietro nelle gerarchie, e un suo addio, utopistico fino a poco tempo fa, pare essere la naturale conclusione di una storia d’amore mai sbocciata.

Calciomercato Juventus, addio Arthur a gennaio | Doppio sondaggio in Premier

Arrivato sotto l’ombra della Mole nell’ambito dell’operazione che ha portato contestualmente Miralem Pjanic a vestire la maglia blaugrana, dopo un discreto impatto con il nuovo campionato, Arthur sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista. La calcificazione alla membrana interossea gli ha precluso la possibilità di prender parte al ritiro pre campionato, e questo sta incidendo e non poco sulle valutazioni della Juventus, che lo ha a bilancio per circa 80 milioni di euro. Posto che un suo addio a cifre drasticamente inferiori rappresenterebbe un bagno di sangue per le casse del club bianconero, è più probabile che venga vagliata la soluzione prestito, che permetterebbe al play maker di ritrovare il campo con continuità, e magari di mettere in mostra quella qualità che a Torino si sono viste soltanto a tratti.

#Arthur Melo has not an important role in Max #Allegri’s plans: #Juventus are ready to give the green light for his sale in January. Two PremierLeague’s clubs have already asked info for him. #transfers https://t.co/QF3wdvyGXI — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2021

Come rivelato da Nicolò Schira sul proprio profilo social, due club di Premier League avrebbero effettuato dei sondaggi, per capire la fattibilità dell’operazione Arthur proprio in prestito. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi in merito.