Calciomercato Juventus, ombre sul futuro di Chiesa | Decisione presa

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa continua a ricevere diverse lusinghe internazionali, su tutti il Chelsea di Tuchel.

Calciomercato Juventus, come comunica il giornalista Fabrizio Romano, tra gli estimatori numero uno dell’esterno italiano della Juventus, Federico Chiesa, figura proprio il coach del Chelsea Thomas Tuchel che lo vorrebbe come nuovo esterno di fiducia nei suoi blues. Lo stesso mister tedesco in più occasioni, l’aveva definito come la migliore ala in circolazione. Ma come risponderà la Vecchia Signora a questo lusinghe? Da questo punto di vista la Juve è più che sicura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’Atalanta osserva in casa bianconera

La Juventus non venderà Chiesa la prossima estate

La Juventus su questo punto di vista è sicura, non intende infatti vendere Federico Chiesa la prossima estate: essendo uno dei giocatori su cui punta di più, inoltre il fatto che sia italiano e uno dei grandi di Mancini nella nazionale italiana, lo automatizza ancora di più legato al progetto. Stando quindi alle indiscrezioni di Fabrizio Romano, la Juventus, dunque, non intenderebbe cedere Chiesa e non avrebbe quindi avuto nessun contatto con la dirigenza del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato | Ballano solo 5 milioni

Chiesa è quindi inamovibile per il momento, già nella scorsa stagione era stato preso per puntare al futuro e adesso il giocatore risulta comunque un punto fermo da cui ripartire. La Juventus vuole al massimo potenziale l’attuale rosa e non è scontato credere che nel mercato di gennaio tenterà alcuni colpi in più settori del campo, in primis l’attacco. Manca un bomber lì davanti.