Calciomercato Juventus, addio immediato | Ballano solo 5 milioni

Il calciomercato della Juventus continua ad arricchirsi giorno dopo giorno di nuove voci riguardo possibili acquisti e cessioni bianconere.

La società bianconera senza dubbio nel 2022 dovrà mettersi al lavoro per regalare delle pedine a mister Allegri, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente. Arriveranno a Torino dei nuovi volti, ma allo stesso tempo ci saranno anche delle cessioni volte a non appesantire troppo il monte degli ingaggi. A centrocampo si parla da tempo delle cessioni di Ramsey e di Arthur, ma non è da escludere anche qualche partenza a sorpresa. Cessioni che potrebbero garantire alla società degli introiti importanti, somme da reinvestire altrove per colmare quelle lacune che si sono evidenziate in questa prima parte della stagione. Sono giorni che si sta parlando dell’interesse da parte di alcuni club inglesi per Kulusevski, talento svedese che alla Juventus non è riuscito finora ad esprimere tutto il suo potenziale.

