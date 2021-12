Calciomercato Juventus, l’Atalanta osserva in casa bianconera

Tanti rumors in questo momento della stagione per il calciomercato di una Juventus che nel 2022 è pronta a rinforzarsi in tutte le zone del campo.

Il prossimo mese di gennaio si preannuncia davvero intenso in chiave mercato per i bianconeri. Perchè se da un alto si dovranno cercare dei nuovi innesti da regalare a mister Allegri per tentare una difficile rimonta, dall’altro invece bisognerà anche trovare una nuova collocazione a chi non rientra nei piani tecnici del club e sta facendo fatica a trovare una maglia da titolare. E’ facile pensare anche che per far posto ad eventuali arrivi ci dovranno essere prima delle cessioni, anche per non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Con diversi elementi che la Juventus sarebbe pronta a lasciare partire.

Calciomercato Juventus, ecco chi può far gola all’Atalanta

Ci sono alcuni giocatori della rosa di Allegri che senza ombra di dubbio fanno gola ad altri club. De Ligt e Chiesa ad esempio sono molto apprezzati in Europa ma la Juve non ha alcuna intenzione di lasciar partire i suoi gioielli, nè tantomeno quella di perdere Dybala. Che presto dovrebbe mettere la sua firma in calce al contratto che lo legherà fino al 2026 ai colori bianconeri. Come sottolinea calciomercato.com però non è passata inosservata la presenza allo Stadium domenica sera di Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta. Che potrebbe aver messo gli occhi su alcuni giocatori bianconeri, visto che anche i nerazzurri cercano rinforzi nella prossima sessione di gennaio. Un giocatore come Kulusevski potrebbe far gola a Gasperini per la sua capacità di giocare in più zone del campo, ma la Juventus difficilmente lascerebbe partire il suo giocatore a meno di una offerta davvero convincente. Occhio però anche ad altri nomi come quelli di Kaio Jorge e Arthur. Entrambi hanno un minutaggio ridotto in bianconero e potrebbero far comodo all’Atalanta nella sua rincorsa ad un posto in Champions League.