Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri | Cherubini lo vuole in prestito

Calciomercato Juventus, dalla Francia sono sicuri: Cherubini lo vuole in prestito già a gennaio. Pronto l’assalto: ma l’operazione rimane difficile

Uno degli obiettivi per gennaio è sicuramente quello di prendere un attaccante. Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di giocarsi la rimanente parte della stagione con quello che al momento ha in casa. Ed ha anche ragione, il tecnico bianconero: manca quell’uomo che dentro l’area di rigore trasforma in oro tutto quello che tocca o quasi. In giro, comunque, di questi elementi, ce ne sono pochi.

Ora, aspettando di capire se verrà affondato il colpo per Vlahovic già a gennaio – difficile – la Juventus sonda anche altre piste. Importanti, senza dubbio. Uno di queste porterebbe direttamente a Cavani del Manchester United. Rimane in corsa anche Icardi, fuori dal progetto di Pochettino, mentre, secondo la stampa francese, non è del tutto tramontata la pista che porta a un altro attaccante che la Juve ha messo nel mirino da tempo.

Calciomercato Juventus, c’è ancora Milik

Sì, la stampa transalpina, sottolinea come sull’attaccante del Marsiglia ci sia la Juve che lo vorrebbe prendere a gennaio in prestito. Cherubini senza dubbio ci proverà, anche perché, Milik, sta trovando con una certa regolarità la porta. E conosce anche il campionato italiano: una cosa questa che accomuna tutti gli altri obiettivi bianconeri. Serve gente che non ha bisogno di nessun periodo di adattamento. Gente pronta, da buttare nella mischia senza pensieri.

Ecco perché l’ex Napoli è tornato nel mirino. Anche se, spiegano ancora i “cugini” francesi, sarà difficile convincere il Marsiglia a cederlo. Sampaoli punta sul polacco che, c’è anche da dirlo, si trova bene in Francia. Un’opzione difficile, ma che rimane comunque calda.