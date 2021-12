Calciomercato Juventus, ribaltone Icardi | Colpo di scena per gennaio

Icardi e la Juventus è sempre un matrimonio che prima o poi si dovrà fare. Ecco le ultime novità provenienti da Parigi per il “Signor Nara”.

Ci sono importanti aggiornamenti per ciò che concerne una delle questioni più intriganti delle ultime sessioni di calciomercato. Il portale transalpino ‘RMC Sport’ spiega che Mauro Icardi sarebbe intenzionato a non lasciare il PSG. L’attaccante, ex Inter, è stato spesso accostato a diverse squadre, anche alla Juventus per quanto riguarda la Serie A. Ed è quindi stato visto spesso in dirittura d’arrivo nella sua esperienza al Paris Saint-Germain. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’argentino non vorrebbe cambiare aria e si andrebbe verso la permanenza a Parigi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri | Cherubini lo vuole in prestito

Icardi e la questione con Wanda Nara

Mauro Icardi, a parte il calciomercato della Juventus e delle altre società interessate, è distratto da questioni di natura privata. La storia con sua moglie, la showgirl Wanda Nara, si sta trascinando ormai da mesi a colpi di post Instagram e di articoli di gossip. Anche questo aspetto, vale la pena evidenziare, influisce molto nel rendimento del centravanti argentino e sulla serenità mentale. In questo momento lasciare Parigi ed affrontare un trasloco con una crisi matrimoniale aperta non sarebbe il massimo. Inoltre siamo certi che Max Allegri sia disposto ad aggiungere alche problemi gossippari a quelli già tecnici che occupano le giornate di allenamento a Vinovo?