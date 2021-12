Juventus prima nel girone di Champions: le possibili avversarie agli ottavi

Juventus prima nel suo girone di Champions League: le possibili avversarie dei bianconeri agli ottavi. Doppio spauracchio.

Il goal di Kean ha permesso alla Juventus di conquistare tre punti preziosissimi contro il Malmoe che, uniti al concomitante pareggio del Chelsea sul campo dello Zenit, sono valsi il sorpasso all’ultima curva proprio ai danni dei Blues: i bianconeri si sono presi la vetta del girone H alla luce dei 15 punti conquistati, a fronte dei 13 degli uomini di Tuchel.

Uno scenario sicuramente più roseo per Dybala e compagni, che si presenteranno all’urna di Nyon con la consapevolezza di aver evitato veri e propri spauracchi come Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City o Real Madrid. Tuttavia, i pericoli sono sempre dietro l’angolo: il PSG e l’Atletico Madrid sono sicuramente le due squadre da evitare, anche se sia i transalpini che i Colchoneros hanno denotato degli scricchiolii piuttosto preoccupanti. Sicuramente più abbordabili, almeno sulla carta, Sporting CP, Benfica e Salisburgo, mentre c’è attesa per capire quale sarà l’esito della sfida che vedrà protagonista l’Atalanta.

Se il Villareal dovesse riuscire nell’intento di estromettere la “Dea” dalle fase finale di Champions, il “Sottomarino Giallo” potrebbe essere una papabile avversaria proprio della “Vecchia Signora”, che in caso contrario non potrebbero sfidare l’Atalanta per le ben ovvie leggi sugli abbinamenti degli ottavi. Insomma, pericolo scampato per la Juve, ma guai ad abbassare la guardia: del resto, le triti figure palesate in mondovisione contro Lione e Porto, impongono a tutti di mantenere alta l’asticella, fino alla fine.