Juventus-Malmo, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Juventus-Malmo, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. Le scelte di mister Allegri anche per via delle assenze che ci sono

Stasera torna in campo la Juventus, e lo farà nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. All’Allianz arriva il Malmo, già distrutto all’andata. Una gara da vincere, perché potrebbe ancora regalare il primo posto nel girone. Difficile, perché il Chelsea non dovrebbe vincere contro lo Zenit, ma nel calcio nulla è scontato.

Non ci saranno Kulusevski, che ieri si è operato, e per Kean si deciderà solamente all’ultimo momento. Ecco perché, la Juve, dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, abbandonando per una notte il 4-2-3-1 che nelle ultime settimane ha dato equilibrio alla squadra. Insomma, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

Juventus-Malmo, ecco chi gioca

Qualcuno ieri lo ha annunciato Allegri: Perin, per esempio, giocherà al posto di Szczesny. In difesa, secondo il Corriere dello Sport, ci saranno Rugani, Bonucci e de Ligt. Bernardeschi e Alex Sandro saranno gli esterni, Bentancur, Arthur e Rabiot dovrebbe agire in mezzo al campo. Davanti la coppia Dybala e Morata.

Stessa identica formazione proposta anche dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Insomma, Allegri, avrebbe deciso e, per il quotidiano rosa, ci sarebbe solamente un ballottaggio che riguarda il pacchetto arretrato: vale a dire quello che vede protagonisti de Ligt e De Winter, con il primo che appare leggermente favorito sul ragazzino che ha assaporato il gusto della Champions League nella gara contro il Chelsea di due settimane fa. Scelte fatte, decisioni prese. Adesso non resta che vincere questa partita e sperare in buone notizie dalla Russia. Sarebbe importante, senza pochi dubbi, riuscire a prendersi il primo posto nel girone. Il sorteggio cambierebbe in maniera quasi abissale.