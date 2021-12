La Roma manda Juve ed Inter k.o. | Blitz immediato e prezzo stracciato!

Juventus ed Inter avvisate: la Roma pronta al blitz di calciomercato per accontentare José Mourinho e i suoi tifosi.

Dopo essersi date battaglia in lungo e in largo per Denis Zakaria, le big di Serie A potrebbero improvvisamente cambiare obiettivo, alla luce della folta concorrenza venutasi a creare per mettere le mani sul calciatore elvetico del Borussia Mönchengladbach.

Profilo che stuzzica e non poco José Mourinho, che ha da tempo dato il via libera a Tiago Pinto per concludere l’operazione; tuttavia, il calciatore ha da poco cambiato agente, motivo per il quale l’accordo di massima che si stava provando a raggiungere con il club capitolino, è improvvisamente saltato. Situazione che ha favorito la Juventus ed altri club di Premier League e di Liga, con i giallorossi che inevitabilmente dovranno cambiare obiettivo. Stando a quanto riportato da footmercato.net, l’ultima idea della Roma sarebbe un vecchio pallino proprio di Juve ed Inter: ci stiamo riferendo a Corentin Tolisso, legato al Bayern Monaco da un contratto in scadenza nel 2022.

Il classe ’94 avrebbe esternato il desiderio di cambiare aria; sebbene Nagelsmann nell’ultimo periodo lo abbia utilizzato con più continuità, complici gli infortuni di Kimmick e Goretzka, il francese sarebbe propenso a non continuare la sua avventura in Baviera, con il club tedesco che potrebbe acconsentire ad una cessione già a gennaio, per non correre il rischio di perderlo a zero tra qualche mese. Nelle scorse settimane Inter, Real Madrid e Psg avevano effettuato dei sondaggi, ma ora è la Roma il club maggiormente intenzionato ad intensificare le operazioni.

Mourinho, infatti, starebbe spingendo per far sì che Pinto possa chiudere l’affare all’apertura della sessione invernale di calciomercato, per assicurarsi un calciatore che, al netto degli infortuni che lo hanno tartassato fino a questo momento, potrebbe far fare il salto di qualità alla mediana romanista. L’Inter e ancor di più la Juventus sono al momento più defilate.