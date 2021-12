Calciomercato Juventus, assalto dell’Arsenal | Arteta lo vuole a gennaio

Calciomercato Juventus, assalto dell’Arsenal. Arteta avrebbe individuato il rinforzo per la sua squadra proprio nei bianconeri. Si chiude a 25 milioni

L’Arsenal sarebbe pronto all’assalto a gennaio. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, avrebbe infatti individuato nella rosa della Juventus il rinforzo per la propria squadra. E la società bianconera, ovviamente, starebbe ad ascoltare la possibile offerta.

Allora, facciamo un poco d’ordine: secondo teamtalk.com, i Gunners vorrebbero prendere Kulusevski: lo svedese, che la settimana prossima dovrebbe rientrare in squadra dopo l’intervento lunedì, è uno di quegli elementi che Massimiliano Allegri cederebbe volentieri per fare spazio a un giocatore più congeniale al proprio progetto. Su Kulu ci sarebbe anche il Tottenham, ma in questo momento, l’Arsenal, sarebbe in vantaggio.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare

La Juve chiede 35 milioni per il calciatore prelevato dall’Atalanta. Una cifra secondo il portale inglese che l’Arsenal non vorrebbe spendere. Anzi, si spiega di più: il club londinese sarebbe pronto a chiudere per 25 milioni subito più 4 di bonus, che avvicinerebbe di molto la cifra che Cherubini vorrebbe incassare per cedere il calciatore. In ogni caso, anche la “pratica” Kulusevski sembra essere destinata a chiudersi in breve tempo: lo svedese mai ha fatto il salto di qualità in questa stagione e mezzo in bianconero. E allora una cessione è nell’ordine delle cose anche perché il gruzzolo che si potrebbe incassare è davvero importante.

Vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli sviluppi della vicenda. In ogni caso, la situazione, sembra comunque delineata. Non solo Kulusevski insomma al passo d’addio verso la Premier League, ma anche Ramsey, che sembra destinato all’Everton come vi abbiamo spiegato prima.