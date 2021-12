Calciomercato Juventus, Donnarumma esce allo scoperto | Le sue dichiarazioni

Calciomercato Juventus, Donnarumma esce allo scoperto. Ecco le dichiarazioni del portiere che da quest’anno è approdato al Psg in Francia

Esce allo scoperto Gianluigi Donnarumma, il portiere che è stato nel mirino della Juventus ma che poi ha deciso di accettare l’offerta del Psg e di volare in Francia. Il suo avvio di stagione non è stato dei migliori, visto che al momento si gioca il posto con Keylor Navas. Ma l’azzurro, nonostante tutto, ha parlato in questo modo ai canali ufficiali del club.

“Ho sempre voluto fare il portiere, non sento la pressione e questa è la mia grande forza. L’ho sempre gestita bene, anche quando ero giovanissimo. Ciò mi ha avvantaggiato, giocare a San Siro a 16 anni non è assolutamente facile, ma io ho sempre cercato di mantenere la calma. Provo ogni volta a dare tranquillità e fiducia alla mia squadra, sono un motivatore”.

Calciomercato Juventus, Donnarumma spegne le voci di un addio

“Mi sono trovato subito bene qui, mi hanno accolto benissimo in un grande gruppo. Ci troviamo tutti bene, sto imparando in fretta il francese e la comunicazione coi compagni è sicuramente una cosa molto importante. Mi faccio capire alla grande. Sono felice a Parigi, non c’è stato alcun cambiamento e sto bene con la squadra, con la società, con tutti, I tifosi mi hanno accolto molto bene, li ringrazio tanto e prometto che darò sempre il massimo per questa maglia prestigiosa, che merita vittorie e rispetto”.

Ecco, insomma, Donnarumma spegne in questo modo tutte le voci di un addio alla fine della stagione che più volte, in questi mesi, è stato paventato. Ovviamente, ai canali ufficiali del club, non avrebbe potuto dichiarare nulla di diverso l’ex rossonero. Ma senza dubbio è un segnale importante sul proprio futuro.