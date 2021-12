Calciomercato Juventus, il bomber ha deciso: arriva a prezzo stracciato

By

Calciomercato Juventus, si potrebbe profilare un clamoroso ritorno di fiamma in casa bianconera: sarebbe stato “scaricato” dal proprio club.

Anche contro il Malmoe, si sono palesati i tanti difetti che in questo primo scorcio di stagione dilaniano in maniera sovente inesorabile il processo di crescita della Juventus, al quale manca un attaccante capace di scaraventare in rete la mole di gioco creata.

Compito che fino a questo momento né Kean, né Morata sono riusciti ad assolvere: se si eccettuano le giocate estemporanee di Chiesa e Dybala, la situazione lì davanti diventa straziante. Urgono rinforzi, magari già a gennaio, anche se sarà molto difficile: il sogno resta sempre Dusan Vlahovic, ma non sarà facile convincere la Fiorentina a privarsi del suo gioiello già a gennaio, men che meno offrendolo alla sua acerrima rivale. Si è parlato di Icardi e Cavani, ma sembra essere più un riecheggiamento di indiscrezioni passate piuttosto che preambolo di future trattative. E chissà che la Juve non colga al balzo l’occasione di mettere le mani su un vecchio, grande obiettivo della dirigenza bianconera…

Calciomercato Juventus, Depay avrebbe chiesto la cessione al Barcellona

Il Barcellona, ieri sera, non è riuscito nell’improvvida impresa di battere il Bayern Monaco sul suo campo: la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League dei blaugrana potrebbe avere dei risvolti immediati anche sul mercato. Secondo quanto evidenziato da “El Nacional“, infatti, Memphis Depay da qualche settimana avrebbe maturato l’intenzione di cambiare aria, di dire addio a fine stagione: il contratto dell’ex attaccante del Lione scade nel 2023, ragion per cui in estate i catalani potrebbero essere anche assecondarne la volontà, accontentandosi di una cifra irrisoria. Dopo i rumours dei mesi scorsi, Depay avrebbe rotto gli indugi chiedendo la cessione. La Juve osserva il da farsi, da una posizione neanche troppo defilata.