Calciomercato Juventus, incontro con l’agente | Risoluzione impossibile

Calciomercato Juventus, il giocatore è sempre più lontano da Torino. Questa mattina si è discusso del suo imminente futuro.

Quella di oggi è stata una giornata proficua per quanto riguarda la questione Ramsey. Il centrocampista gallese è sempre più lontano dalla Juventus. Le quotazione di un suo addio già a gennaio, nella finestra di mercato invernale, salgono vertiginosamente. Prima vi abbiamo raccontato delle voci che si stanno rincorrendo nelle ultime ore in Inghilterra. Su di lui c’è da tempo il Newcastle, ma adesso gli sceicchi dovranno fare i conti con l’Everton di Rafa Benitez, che ha bisogno di un profilo come quello dell’ex Arsenal.

Anche allo stesso giocatore farebbe bene cambiare aria il prima possibile, considerata l’ormai totale estraneità al progetto di Massimiliano Allegri. A supporto di questa teoria, sono arrivate pure le parole del vicepresidente Pavel Nedved. Che a Mediaset ha parlato di sfortuna, in relazione all’incapacità di Ramsey di esprimersi al meglio quando veste la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, oggi l’incontro tra gli agenti di Ramsey e i dirigenti bianconeri

Questa mattina nel quartier generale della Continassa c’è stato un incontro tra l’entourage del calciatore e alcuni dirigenti della Juventus. Insieme hanno valutato la situazione e preso atto che la cessione dovrà avvenire quanto prima. Possibilmente già a gennaio, con Ramsey in direzione Premier League. Si sta cercando una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Come ha riportato pochi minuti fa sul suo profilo Twitter il giornalista Romeo Agresti, non c’è stato alcun accenno ad un’eventuale risoluzione contrattuale. Una strada assolutamente impercorribile, secondo quanto spiegato dallo stesso Agresti in uno dei vari commenti.