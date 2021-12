Calciomercato Juventus, assist Conte: nuovo francese per Allegri

Calciomercato Juventus, Antonio Conte non si opporrebbe al suo eventuale trasferimento in bianconero. Occasione dalla Premier.

Da poche settimane è cominciato il nuovo corso di Antonio Conte alla guida del Tottenham, che attualmente vede una fase di stasi a causa dell’emergenza sanitaria che ha causato lo slittamento delle ultime due gare, in Premier e in Conference League.

Il mercato degli Spurs, proprio alla luce del binomio Paratici-Conte, potrebbe attingere molto dalla Serie A: non è un caso che il club inglese stia seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Milan. L’ivoriano andrebbe a rinforzare una mediana che potrebbe vedere la partenza, ad esempio, di Tanguy Ndombele, acquistato dal Lione per 65 milioni di euro nell’estate del 2019, ma che fino ad ora non ha ancora ripagato le tante aspettative che erano state riposte su di lui. Stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, il classe ’96 potrebbe decidere di fare le valigie, magari anche a gennaio.

Calciomercato Juventus, pazza idea Ndombelé | “Lusingato” dai bianconeri

Come evidenziato da Football Insider, Ndombelé avrebbe aperto all’eventuale ipotesi di trasferirsi in Serie A: più nello specifico, ad intrigare il transalpino sarebbe l’eventualità di vestire la maglia della Juventus, che la scorsa estate aveva effettuato dei sondaggi esplorativi con il Tottenham, senza però sferrare l’assalto decisivo. Si vociferava di un possibile scambio con Mckennie, naufragato sia per la mancanza di offerte concrete per il texano, sia per l’ingaggio di Ndombelé, che percepisce più di 12 milioni di euro annui. Il suo contratto scade nel 2025, ed è difficile credere che il Tottenham decida di privarsene per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, soldi che la Juve attualmente non ha intenzione di destinare all’acquisto di un centrocampista. Se ne potrebbe riparlare solo nell’ottica di un’operazione in prestito con riscatto, idea remota e difficilmente concretizzabile.