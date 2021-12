Calciomercato Juventus, c’è un’altra pretendente | Inserimento dalla Liga

Calciomercato Juventus, c’è un’altra pretendente al giocatore. C’è un nuovo inserimento da parte della Liga spagnolo. Le ultime

Una nuova pretendente nella corsa al giocatore. Un’altra squadra spagnola che si è inserita negli ultimi giorni cercando di mettere in atto un vero e proprio derby anche sul mercato. La notizia è riportata dalla Spagna, precisamente da ElGolDigital, che parla anche del Betis, e non solo del Siviglia.

Le squadre andaluse sarebbero sulle tracce di Arhur Melo, il centrocampista brasiliano arrivato la scorsa stagione in maglia bianconera nell’operazione che ha anche portato Pjanic al Barcellona. Un elemento, Arthur, che mai si è espresso al massimo delle proprie potenzialità, anche per via di diversi infortuni che lo hanno tenuto ai box per molto tempo durante la sua prima stagione in bianconero. E anche la seconda non è iniziata nel migliore dei modi, con un problema che lo ha anche costretto all’operazione.

Calciomercato Juventus, derby spagnolo per Arthur

Insomma, si profila un derby spagnolo. Anche se, la situazione, è assai chiara anche per quanto riguarda la possibile formula dell’affare. Nel prossimo mese di gennaio nessun club sarebbe disposto a mettere sul piatto i 35 milioni di euro che la Juve richiede per il cartellino del giocatore. Quindi, se l’operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Magari si potrebbe anche inserire un obbligo arrivando ad alcune condizioni, ma anche in questo modo, riuscire ad arrivare ad un punto d’incontro, sarebbe tutt’altro che semplice.

La cosa certa, comunque, è che Arthur è uno dei possibili partenti già nei prossimi mesi. Il brasiliano non convince Allegri. E non piace nemmeno ai tifosi: troppi passaggi in orizzontale, e poca personalità nel prendere delle decisioni in mezzo al campo.