L’agenzia di stampa portoghese O Jogo (pubblicata da Sport Witness) ha riferito che tutta una serie di osservatori di club inglesi sono stati “pizzicati” al Do Dragao per assistere al match di Champions che ha visto protagonista il Porto e l’Atletico Madrid. Si tratterebbe, nello specifico, di Southampton, Manchester United, Leicester City e Wolverhampton Wanderers. Dalla Spagna, invece, c’è grande attenzione da parte di Espanyol, Villarreal, Siviglia e Real Socieded, ma non solo: sono stati intravisti anche osservatori della Juventus, per visionare molto probabilmente dei calciatori della rosa lusitana per i quali potrebbe essere fatto un investimento a stretto giro di posta.

Per Corona c’è anche la Juventus

Alla luce delle note vicissitudini economiche, sembra improbabile che i bianconeri possano dare l’assalto a Luis Diaz, che non solo ha una clausola rescissoria molto elevata, ma che fa gola anche ad altri top club. Più verosimile, stando così le cose, che la “Vecchia Signora” sia stuzzicata dalla possibilità di portare avanti i dialoghi per Corona, fantasista messicano classe ’93, legato ai Dragoes da un contratto in scadenza nel 2022, in passato oggetto del desiderio del Milan, prima che Maldini decidesse di virare su altri obiettivi. Al momento ogni discorso per un suo eventuale prolungamento è naufragato, e chissà che i bianconeri non possano fare irruzione nella trattativa, per puntellare un reparto che ha sovente mostrato lacune clamorose in questa prima parte di stagione.