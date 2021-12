Calciomercato Juventus, annuncio alla radio | Doppio colpo dalla Lazio

Calciomercato Juventus, la società bianconera guarda a Roma. E nel mirino non c’è solamente un calciatore biancoceleste.

Da quando Maurizio Sarri siede sulla panchina della Lazio non ha mai realmente ingranato. E da valore aggiunto sembra si sia addirittura trasformato in un “peso”, essendo tatticamente estraneo alla formazione-tipo che ha in mente l’allenatore toscano. Non è un mistero che Luis Alberto non si trovi a suo agio nella nuova gestione: è in assoluto il più penalizzato nella transizione dal 3-5-2 di marca inzaghiana al 4-3-3. Sarri lo relega spesso in panchina, preferendogli giocatori a suo parere più funzionali come Basic.

Ecco spiegato perché, al momento, le prestazioni super e il gol che gli abbiamo visto segnare nelle ultime stagioni sono solamente un lontano ricordo. Una situazione che avrebbe convinto il talentuoso fantasista spagnolo a cambiare aria. Chiudere la sua esperienza in riva al Tevere il prima possibile.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto e Tare verso Torino

Le pretendenti di certo non mancano. Una di queste è la Juventus. Che, come ha raccontato qualche minuto fa Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, è pronta ad avventarsi su Luis Alberto, secondo le sue fonti personali uno dei principali obiettivi della società bianconera. Ma non sarebbe questo l’unico colpo che la Vecchia Signora potrebbe mettere a segno in casa Lazio.

Nel mirino della Juventus pare ci sia anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, un altro che non va molto d’accordo con Sarri. A Roma ha spesso fatto bene nonostante un budget ridotto e a Torino prenderebbe il posto di Federico Cherubini, che presto potrebbe lasciare per via dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie.