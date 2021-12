Calciomercato, scambio da sogno a gennaio: Juventus al tappeto

Calciomercato Juventus, la super proposta che manda k.o. i bianconeri: Cherubini costretto a virare su altri obiettivi.

Il mercato degli svincolati si è spesso rivelata una manna dal cielo per la Juventus, che ha chiuso negli ultimi anni diverse operazioni low cost. Ponendosi in linea di continuità con i suoi predecessori, Cherubini è piombato con decisione su Zakaria, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022, ma allo stesso tempo non molla la presa per Tolisso.

Ma i bianconeri faranno qualcosa non solo in mediana, ma anche lì davanti, soprattutto se dovesse essere ceduto Dejan Kulusevski, che ha tanti estimatori dalla Premier (Arsenal e Tottenham su tutte). E proprio in Oltremanica potrebbe concludersi uno scambio sensazionale nelle prossime settimane, e che vede la Juventus spettatrice interessata.

Riallacciandoci al discorso legato ai parametro zero, o presunti tali, impossibile non citare in questo melting pot Ousmane Dembelé, che dopo un lungo tira e molla che si sta protraendo ormai da mesi, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro. Il francese ha fatto sapere tramite i suoi entourage di aver messo il rinnovo con il Barcellona tra le sue priorità, ma della tanto sospirata firma, al momento, neanche l’ombra.

Calciomercato Juventus, Dembelé pedina di scambio: super affare con lo United

Xavi ha elogiato pubblicamente l’ex Borussia Dortmund, lodandolo in pompa magna e definendolo uno dei migliori interpreti del suo ruolo, per potenziale; d’altro canto, il Barcellona non può correre il rischio di perdere uno dei suoi patrimoni a zero, a maggior ragione dopo il mancato accesso agli ottavi di finale di Champions League. Ecco perché i blaugrana si sarebbero attivati per provare ad intavolare uno scambio con lo United. Come evidenziato da elgoldigital.com, infatti, sarebbe nata l’idea di proporre al Manchester uno scambio tra Dembelé e Jadon Sancho, che fin ad ora ha fatto fatica ad esprimersi al meglio delle sue possibilità con i Red Devils.

Idea che, salvo clamorosi colpi di scena, verrà bocciata dalla compagine inglese, che solo pochi mesi fa ha sborsato 85 milioni di euro per strappare l’inglese classe ‘2000 dalle grinfie del Dortmund, curiosamente la stessa squadra dalla quale proveniva Dembelé. Il Barça, però, avrebbe fatto la sua mossa, e anche Xavi avrebbe acconsentito all’idea: l’ultima parola spetta allo United. Fermo restando che anche i due club, a quel punto, dovrebbero trovare un accordo per l’ingaggio dei due calciatori; ma sono discorsi, ora come ora, alquanto prematuri.