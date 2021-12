Sorteggio Champions, Moratti “punzecchia” la Juventus

La Juventus ha ottenuto il pass per il prossimo turno di Champions League superando la fase a gironi da prima della classe.

Un risultato sicuramente molto importante per Dybala e compagni, considerando anche che nello stesso girone al via c’era anche la squadra campione in carica, ovvero il Chelsea. La Juventus è stata più brava degli inglesi ed è riuscita a ottenere un piazzamento che potrebbe consentirgli di pescare un avversario sulla carte più abbordabile. Il condizionale è d’obbligo, visto che c’è comunque il rischio di dover affrontare delle corazzate come Psg o Atletico Madrid. E’ chiaro che ci si aspetta un’urna favorevole, serve anche un pizzico di fortuna in un torneo così imprevedibile. L’attesa dei tifosi per conoscere il prossimo scoglio da superare sarà comunque breve, visto che il sorteggio è in programma lunedì prossimo. Milan e Atalanta hanno lasciato la competizione, è rimasta in corsa però un’altra italiana, l’Inter di Simone Inzaghi.

Moratti sul sorteggio: “La Juventus l’avversario più facile”

Anche i nerazzurri sono riusciti a centrare un risultato importante, andando oltre quanto ottenuto nelle passate stagioni. E vogliono andare avanti nel torneo internazionale più importante, magari arrivare fino in fondo. Se lo augura anche l’ex presidente Massimo Moratti, che ha parlato ai giornalisti anche del sorteggio – come si legge su Tuttosport – in occasione di un evento legato centenario dalla nascita dello storico vicepresidente Peppino Prisco. “E’ difficile individuare una squadra abbordabile, forte potrei dire Ajax o Lille” ha detto l’ex numero dell’Inter, che non ha perso occasione anche per “pungere” la formazione bianconera, storica rivale dei nerazzurri. “Peccato che il sorteggio non preveda la possibilità di incontrare la Juventus, sarebbero stata l’avversaria più facile” ha detto Moratti.