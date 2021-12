Venezia-Juventus, Allegri “bacchetta” i suoi | Preoccupazione per Dybala

Venezia-Juventus, le parole di Allegri a Dazn sono una sentenza: aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio.

Due punti gettati alle ortiche, che complicano maledettamente la rincorsa Champions della Juventus, che contro il Venezia subisce un’altra rimonta e non va oltre l’1-1.

Ai microfoni di DAZN, Max Allegri ha commentato l’andamento della gara, fornendo maggiori dettagli in merito alle condizioni fisiche di Dybala. Ecco le sue parole: “Un bel primo tempo: abbiamo creato, tirato in porta, un blackout fino al loro goal: a Salerno eravamo stati fortunati, qui abbiamo preso il goal. Non riuscivamo più a giocare con la palla a terra, bastava alzare per le punte ed accorciare e far passare quel momento. Avevano due centrali ammoniti, bisognava costringerli al fallo e non lo abbiamo fatto. Siamo stati poco precisi contro un buon Venezia: sono preoccupato su Dybala, abbiamo rischiato. Mercoledì era uscito, aveva avuto un affaticamento: credevamo stesse bene, ma non è stato così.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, incontro fissato: firma fino al 2024

Non ho rivisto bene l’azione del goal, ma già da 5-6 minuti andavamo in giro per il campo; quando ci sporcano le partite, abbiamo 15 minuti di blackout: in quel momento bisognava avere la capacità di leggere la partita, perché poi abbiamo ripreso a giocare e non abbiamo subito più niente. Dipende da tante cose, abbiamo anche dei giocatori con meno esperienze in certi minuti per giocare partite o spezzoni di partite. Ci sono dei momenti in cui sono belli, poi però quando c’è il momento di stringere, non lo facciamo: non riusciamo a differenziare momenti “brutti”. Il primo tempo si è dato da fare, ha attaccato la profondità: nel secondo tempo siamo stati un pò molli. Volevo togliere Cuadrado, che stava facendo la guerra con l’arbitro. Bernardeschi non è uscito perché stava facendo male, ma perché voleva più ampiezza con Bentancur: abbiamo perso due punti che bisognava portare a casa.”