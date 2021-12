Calciomercato Juventus, colpo di scena Icardi | Via in prestito: blitz di Agnelli

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione dalla Francia getta luce sulla questione Icardi: mossa a sorpresa di Agnelli.

Dalla love story chiacchierata con Wanda Nara, alle voci incessanti sul suo futuro: ebbene sì, Mauro Icardi riesce sempre e comunque ad attirare su di sé i fari dell’attenzione mediatica, nonostante la sua esperienza al Psg sia lungi dal poter essere definita come prolifica.

L’argentino sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino, e potrebbe fare le valigie già a gennaio. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, infatti, la Juventus sarebbe ancora sulle sue tracce, con il presidente Agnelli in persona che questa settimana, come evidenziato da footmercato.net, si sarebbe reso protagonista di un summit molto importante con l’entourage dell’ex capitano dell’Inter.

Stando al noto portale francese, infatti, Agnelli avrebbe incontrato Wanda Nara, per capire la fattibilità di un’operazione che comunque non è affatto semplice da portare in porto: bisogna trovare la quadra sia sulle modalità di trasferimento, che sulle tempistiche.

Calciomercato Juventus, affare Icardi: Agnelli incontra Wanda

Un incontro, tenutosi a Torino, che sarebbe servito a tastare con mano la situazione: sicuramente i rapporti tra l’entourage di Maurito e la Juve sono cordiali, come dimostrano i tanti “abboccamenti” avuto con il bomber da “Madama”. Un blitz per certi versi inatteso, in occasione del quale i bianconeri hanno fatto capire di volere Icardi, ma solo con la formula del prestito, a cui eventualmente aggiungere un riscatto più o meno vincolante nei prossimi anni. La partita è ancora aperta: la scorsa estate il Psg non ha mai seriamente preso in considerazione l’idea di cedere il proprio attaccante con una formula diversa rispetto ad un trasferimento a titolo definitivo, così come il diretto interessato si è mostrato piuttosto recalcitrante a considerare l’idea di fare le valigie. A distanza di qualche mese, tutto è cambiato, e anche altri club italiani sarebbe sulle tracce del “bad boy”. Si aprano le danze.