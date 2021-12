Dusan Vlahovic è l’obiettivo principale della Juventus. Il centravanti serbo non ha ancora deciso se cambierà maglia già a gennaio oppure no.

Dusan Vlahovic è l’attaccante che i fan della Juventus sognano. Secondo la Gazzetta dello Sport è chiaramente il primo obiettivo dei bianconeri. La Vecchia Signora sa che nei prossimi otto mesi deve ripartire da un nuovo numero 9, al netto di svolte alla stagione di Morata e Kean. Il centravanti viola è il sogno e non da oggi. La Juve si è spinta a una prima offerta alla Fiorentina ma ha capito che serve attendere. Nessuno a oggi sa se il serbo cambierà squadra a gennaio – troppe variabili in gioco – ma la Juve ci proverà. Certo, c’è concorrenza e certo, le squadre inglesi (Tottenham e Manchester City su tutte) hanno budget largamente superiore.

Vlahovic, la Juventus è vigile

Dusan non ha smesso di essere l’obiettivo numero 1 negli appunti scritti in bianco e nero. Di recente il presidente Commisso ha stuzzicato e punzecchiato la Vecchia Signora. «Mi hanno criticato perché sono stato trasparente con i tifosi dicendomi che avevo rovinato Vlahovic e la Fiorentina. I numeri dicono il contrario, ha segnato 8 gol dal mio annuncio a ottobre – ha detto -. Ho motivato il ragazzo, vuole dimostrare che è bravo ed è un professionista. Mi piace come ragazzo e sta portando avanti la Fiorentina. Però o Dusan, o i suoi agenti o un’altra squadra io non mi faccio ricattare. La Juventus? Io non so se lo può prendere. Voglio dire alla Juventus o all’Arsenal e a tutte le squadre che il padrone del calciatore è la Fiorentina devono parlare con noi, non con gli agenti».