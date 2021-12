Calciomercato Juventus, Cherubini “pesca” dall’Atletico | Affare in prestito

Calciomercato Juventus, Cherubini pesca dall’Atletico Madrid un elemento. L’affare si potrebbe chiudere in prestito

I rapporti tra Juventus e Atletico Madrid sono ottimi. Su questo c’è poco da obiettare: l’affare Morata ne è la prova, lampante, di quello che diciamo. E allora, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, Cherubini starebbe pensando a un altro elemento dei Colchoneros per la prossima sessione di mercato.

Già in passato si era parlato di lui. Che poteva, a quanto pare, essere inserito in un possibile scambio con Paulo Dybala. Adesso però, con la Joya pronta a mettere nero su bianco, questa possibilità non c’è più. E allora si parla di un possibile affare in prestito.

LEGGI ANCHE: Juventus, infortunio Paulo Dybala | C’è l’esito degli esami

LEGGI ANCHE: JLV | Calciomercato Juventus, bomba Icardi: c’è l’accordo per gennaio

Calciomercato Juventus, Correa per Allegri

Per rafforzare il proprio attacco – anche se, ovviamente, si parla già di un accordo trovato per Icardi – la Juventus starebbe pensando anche a Correa. E la prossima finestra di mercato potrebbe essere quella giusta. Si potrebbe trattare di un affare in prestito secco, per sei mesi, senza obbligo e nemmeno il diritto di riscatto. Questa è la sensazione, al momento. Anche se, c’è da dirlo, comunque, appare davvero chiusa la trattativa per Icardi.

In ogni caso, Cherubini rimane all’era per monitorare ogni possibile affare di mercato. Correa, in questo momento, sta trovando realmente poco spazio dentro l’Atletico e avrebbe l’intenzione di cambiare aria. E la Juve è alla finestra, pronta a fiutare l’affare. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane.