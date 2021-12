JLV | Calciomercato Juventus, bomba Icardi: c’è l’accordo per gennaio

Calciomercato Juventus, secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, la bomba per gennaio sarebbe già servita.

Calciomercato Juventus, Icardi alla Juventus a gennaio. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione il ritorno di Maurito in Italia è cosa fatta, infatti il Psg aprirebbe al prestito con diritto di riscatto. Attualmente il bomber ex Inter non vive uno dei suoi periodi migliori al Psg, nonostante uno score di tutto rispetto, la non titolarità e il poco utilizzo stagionale, veicolano il giocatore in altri lidi: il ritorno in Serie A. Laddove, proprio con la maglia da capitano dell’Inter, è riuscito a fare grandi gol e decidere match importanti. La Juventus è a caccia di un bomber autentico e Icardi reincarna le caratteristiche ideali.

Icardi a gennaio | L’esclusiva

La formula sarà quella del prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Attualmente Mauro Icardi al Psg percepisce un contratto di circa 10 milioni di euro ammortizzabili al lordo grazie al decreto crescita. Con l’arrivo alla Juventus, per Icardi, si tratta di un ritorno al passato, dove ebbe il massimo splendore della sua carriera. Proprio così. Perché non è certo un ricordo lontano quello di Maurito capocannoniere e capitano dell’Inter, vero fulcro d’attacco per l’allora squadra nerazzurra. Il bomber argentino, in bianconero, ritroverebbe un compagno di nazionale come Paulo Dybala.

I tifosi possono dunque iniziare a sognare in grande perché Icardi è pronto a ritornare e lo farà in grande stile. La fame della rivalsa è la stessa di Allegri e dei suoi ragazzi, Icardi non poteva dunque arrivare in un momento di migliore di questo e consapevolmente la Juventus deve ritornare ai fasti di un tempo.