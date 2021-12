Sorteggio Champions, avversario Juventus | Cosa dicono le statistiche

La Juventus attende con ansia il sorteggio di Champions League. Oggi conoscerà il nome del suo avversario negli ottavi di finale.

Soltanto qualche ora di attesa e poi a Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, traguardo che la Juventus ha centrato con pieno merito chiudendo il suo girone al primo posto davanti ai campioni in carica del Chelsea. C’è tanta voglia di andare avanti e di farsi largo tra le big del panorama europeo. Ma c’è anche la consapevolezza che ci si dovrà esprimere al massimo, al di là del nome che verrà sorteggiato nell’urna. Le italiane rimane in corsa sono due, oltre alla Juve c’è anche l’Inter. Che ha chiuso al secondo posto il suo girone ma non potrà essere l’avversaria di Dybala e soci, visto che non sono previsti per ora scontri tra due squadre della stessa nazione.

Juventus, il Psg e l’Atletico sono le due squadre da evitare

Ricapitolando, sono dunque sono sei le possibili avversarie della Juve (bisogna escludere anche il Chelsea, già affrontato nella prima fase). I bianconeri si ritroveranno di fronte una tra Psg, Atletico Madrid, Benfica, Salisburgo, Sporting Lisbona e Villarreal. Ed è logico che il timore maggiore è quello di ritrovarsi di fronte Mbappè, Messi e tutti i campioni della formazione parigina. Sportmediaset nei giorni scorsi ha fatto il calcolo delle probabilità per ogni avversario e i numeri ci dicono che Villarreal e Atletico Madrid (18.71%) sono le due formazioni che potrebbero essere sorteggiate con maggiori probabilità, poco di più rispetto al Psg. Più basse invece le chance di trovarsi di fronte una tra Salisburgo, Benfica e Sporting. E’ anche vero che questi numeri dicono poco: sarà il caso a designare il prossimo ostacolo da superare. Ancora poco e la Juventus conoscerà il suo avversario negli ottavi, che si giocheranno tra il 15 e il 23 febbraio (andata) e tra l’8 e il 16 marzo (ritorno).