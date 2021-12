Calciomercato Juventus, bomba Insigne | Tradimento in Serie A

Calciomercato Juventus, bomba sul futuro di Lorenzo Insigne. Ecco la squadra più vicina all’attaccante del Napoli in scadenza

Bomba Insigne. Sì, perché il calciatore del Napoli, che va in scadenza di contratto, e che è cercato anche dalla Juventus, sarebbe vicino in questo momento a una squadra, già per gennaio. Un fatto nuovo, senza dubbio, che cambia le carte in tavola. Con l’approvazione anche di De Laurentiis.

Sì, perché il patron azzurro, che ha capito che il proprio capitano non accetterà mai una riduzione dell’ingaggio, spinge per “mandarlo” lontano dalla Serie A. E secondo il giornalista Fabio Santini, che è intervenuto su 7Gold, c’è anche la possibilità per il mese di gennaio che lo stessi saluti la compagnia azzurra in lotta per lo scudetto. Non è pensabile che il Napoli perda il giocatore a parametro zero alla fine della stagione. E allora, ogni soluzione, è al vaglio della società azzurra.

Calciomercato Juventus, Insigne da Conte

Ci sarebbe il Tottenham in forte pressing sul calciatore. Non solo Conte, ma anche Paratici, stravedono per l’attaccante esterno. Anche se, onestamente, pensando al 3-5-2 del tecnico pugliese, viene difficile ipotizzare una soluzione tattica all’interno degli Spurs. Ma le qualità di Insigne, senza dubbio, sono indiscutibili. E allora un tentativo verrà fatto già il prossimo mese, magari presentandosi da De Laurentiis con un’offerta economica sicuramente importante, ma anche meno del valore del tesserino del calciatore. In questo momento, DeLa non può permettersi di tirare troppo la corda.

In ogni caso rimane il fatto che il capitano del Napoli – accostato anche alla Vecchia Signora – sembra vicino a lasciare la Serie A già il mese prossimo. Ovviamente se l’operazione non andasse in porto, allora rientrerebbe di prepotenza anche la Juventus.