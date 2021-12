Calciomercato Juventus, colpo di scena Icardi: arriva la decisione da parte del giocatore. Ecco le notizie che arrivano dalla Francia

Un colpo di scena clamorosa. Una notizia che rimbalza dalla Francia e che viene lanciata RmcSport. Sì, Mauro Icardi, avrebbe preso una decisione per quanto riguarda il proprio futuro.

Il portale francese infatti sottolinea, nonostante le voci incontrollate dei giorni scorsi che spiegavano di un accordo ormai trovato tra le parti, che l’argentino avrebbe deciso di rimanere al Psg nonostante un impiego limitato in questa prima parte di stagione, dovuto anche al fatto di alcuni problemi personali che lo hanno colpito nello scorso mese di novembre quando sembrava ad un passo dall’addio dalla moglie Wanda Nara. Rientrato il tutto, a quanto pare, sembra aver definitivamente deciso.

Calciomercato Juventus, la decisione di Icardi

Vuole giocarsi le sue possibilità in Francia, Icardi. Vuole cercare di mettere in difficoltà Mauricio Pochettino nelle proprie scelte da qui alla fine della stagione. Nonostante davanti abbia tre mostri sacri quali Messi, Neymar e Mbappé che difficilmente verranno scalzati. Certo, c’è sempre la possibilità che il francese prenda la strada di Madrid in maniera anticipata rispetto a quella che ormai appare certa della prossima estate. E allora potrebbero cambiare le carte in tavola in maniera del tutto inaspettata al momento.

Vedremo quale sarà il futuro di Icardi. Ormai gennaio è vicino e una decisione definitiva deve comunque essere presa. Anche se dalla Francia come detto sono certi che l’ex Inter ormai abbia deciso la propria destinazione.