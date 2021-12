Danjuma, l’incubo della Juventus | Da chi deve guardarsi Max

Max Allegri sa perfettamente da chi deve guardarsi nel prossimo incontro di Champions League contro il Villareal: chi è Danjuma.

Il Villarreal ha vissuto una piccola crisi, ma una delle ragioni della crisi è spiegata con le 5 settimane di assenza di Gerard Moreno. E’ l’uomo che gestisce, fa girare e spesso finalizza l’intera manovra offensiva pensata da Emery. Non è un caso che nelle sue prime due partite da titolare dopo lo stop, Atalanta e Rayo, il Villarreal abbia chiuso vincendo. Senza Gerard Moreno ci ha pensato quasi sempre Arnaut Danjuma, ribattezzato “Danjumagic”.

Danjuma, l’olandese volante

Olandese nato a Lagos, Nigeria, Danjuma è stato preso a caro prezzo dal Bournemouth, la squadra inglese con la quale l’anno scorso ha sfiorato la promozione in Premier League. Acquisto prezioso per velocità e finalizzazione, 5 gol in Liga e 4 in Champions, 3 all’Atalanta. Anche la colonna portante della squadra, il francese Etienne Capoue, è stato preso (dicembre 2020) quando era in Championship, al Watford. Segnale della forza della B d’Oltremanica e di una attenzione concreta al mercato minore da parte del Villarreal. La Juventus ha un occhio particolare per lui, vale a dire per un calciatore che sta pian piano trovando il suo spazio. Lui e Gerard Moreno saranno secondo la Gazzetta dello Sport, gli uomini dal tenere d’occhio.