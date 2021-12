Calciomercato Juventus, bomber in prima fila | La formula per l’assalto

Le prossime settimane di calciomercato per la Juventus si preannunciano davvero bollenti con diversi colpi in cantiere per il club bianconero.

Non sembrano esserci dubbi su quelle che sono le priorità della squadra bianconera per tornare a essere competitivi in campionato, vale a dire l’arrivo di una prima punta che riesca a garantire un buon numero di gol. Manca un finalizzatore come Cristiano Ronaldo e gli arrivi di Kean e Kaio Jorge non sono riusciti a compensare la partenza del campione portoghese. Il club sembra avere diverse piste percorribili per riuscire a prendere un bomber già nel prossimo mese di gennaio. Tanti nomi sono stati accostati alla Juventus nel corso delle ultime settimane, ma ora sembra esserci un attaccante in pole position per l’approdo a Torino.

Calciomercato Juventus, Icardi per sei mesi

Tuttosport oggi in edicola pone l’accento sulla necessità della Juventus di trovare una prima punta e non sembra avere dubbi sulla pista percorribile per rendere più forte l’attacco. Il club bianconero infatti vorrebbe puntare su Mauro Icardi, ex Inter e oggi al Psg dove però è tutt’altro che un titolare fisso, vista anche la concorrenza.

Viste le difficoltà ad arrivare subito ad uno tra Vlahovic e Scamacca, la Juve potrebbe virare forte sull’argentino, a caccia di una chance per tornare protagonista. Il ritorno in serie A potrebbe essere intrigante per lui. Il club bianconero vorrebbe prenderlo in prestito per i prossimi sei mesi, dunque già a partire da gennaio, con diritto di riscatto alla fine della stagione. Un affare che potrebbe andare in porto, ma bisognerà attendere eventualmente la decisione del Psg riguardo il futuro del suo attaccante.