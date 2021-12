Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri | Cherubini andrà all’assalto

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: Cherubini andrà all’assalto dell’attaccante in rotta di collisione con la società

La notizia la lancia il Daily Mail, di certo non un giornale così. Che spiega, nel dettaglio, che Cherubini potrebbe realmente andare all’assalto, nel prossimo mese di gennaio, dell’attaccante che è in rotta di collisione con la società inglese. Tant’è che è stato messo fuori rosa.

Pierre Aubameyang, attaccante dell’Arsenal e della nazionale gabonese, non giocherà più con i Gunners. Alcuni suoi comportamenti hanno fatto infuriare Arteta che lo ha escluso dai giochi fin quando lo stesso non si troverà una nuova sistemazione. Ormai su questo non ci sono più dubbi. E allora, la possibilità di prenderlo in saldo, fa gola a molti. Anche alla Juventus, che sarebbe pronta ad avvicinarsi al calciatore già a gennaio.

Calciomercato Juventus, c’è la concorrenza del Chelsea

Il contratto di Aubameyang con l’Arsenal scade nel 2023. Non troppo vicino insomma. Ma il prezzo rimane comunque in saldo, visto che le possibilità che ha di giocare con la maglia dell’Arsenal nel proseguo della sua carriera sono praticamente nulle. Ci proverà la Juve, senza dubbio, ma dall’Inghilterra spiegano che ci proverà anche il Chelsea di Tuchel, che sarebbe contento di avere alle dipendenze un attaccante con le sue caratteristiche.

Non solo in Europa quindi scontro tra i bianconeri e i Blues, ma anche sul mercato. Con diverse trattive che si potrebbero anche intrecciare nei prossimi mesi. Soprattutto quella che vedrebbe la squadra campione d’Europa interessata a Chiesa e a de Ligt. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, il doppio colpo, anche per via dei conseguenti problemi economici che ci potrebbero essere, non sarebbe del tutto da escludere.